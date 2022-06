Lautaro Martinez vuole restare all’Inter con Dybala e Lukaku! Pure Correa – Sky

Lautaro Martinez rimarrà all’Inter anche nel caso in cui arrivino Dybala e Lukaku. Questo stando a Di Marzio, che dopo l’aggiornamento sul belga (vedi articolo) ha ribadito come il Toro non andrà via, così come Correa.

NESSUN SACRIFICIO DAVANTI – Gianluca Di Marzio, da Calciomercato – L’Originale, certifica: «Lautaro Martinez resta anche con Paulo Dybala più Romelu Lukaku? Non lascio grandi margini di dubbio, perché Lautaro Martinez vuole rimanere all’Inter. In questo momento non ci sono segnali, non ci sono offerte reali ma il giocatore non vuole prenderle in considerazione. Penso che, nel caso in cui dovesse succedere questa doppia combinazione di mercato, allora a finire sul mercato dovrebbe essere Edin Dzeko. Ci sono mezzi interessi per Joaquin Correa che però vuole rimanere, ha un allenatore come Simone Inzaghi che lo ha valorizzato. È una situazione che andrà valutata giorno per giorno in base alla chiusura delle operazioni, una e l’altra».