Lautaro Martinez vuole restare all’Inter: cessione solo in un caso – TS

Lautaro Martinez scenderà in campo questa sera in Juventus-Inter. L’argentino, secondo Tuttosport, vuole restare a Milano. Un’eventuale cessione arriverebbe solo in caso di richiesta della società

VOLONTA’ – L’Inter si gode il miglior Lautaro Martinez. L’argentino è arrivato a 23 gol stagionali, record con la maglia nerazzurra. L’attaccante, spiega Tuttosport, si sente interista al 100% e vuole seguire le orme di Milito in questo finale di stagione, provando a regalare alla squadra sia Coppa Italia che scudetto. Il “Toro”, che ha rinnovato di recente il suo contratto, si sente un re a Milano e non vuole lasciare i nerazzurri. Un’eventuale cessione dell’argentino sarebbe possibile, scrive il quotidiano, solo se sarà il club a chiederlo per sistemare i conti (Suning ha chiesto un mercato con un saldo in positivo di 60 milioni ed un taglio del monte ingaggi del 15%, ndr). Questa però, al momento, è una vaga ipotesi: nessuno in società ha mai parlato di cessione al calciatore. E, considerata la sua volontà, è considerata una mossa da compiere in mancanza di alternative o nel caso dell’arrivo di un’offerta irrinunciabile.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino