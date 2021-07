Lautaro Martinez, volontà Inter chiara sul futuro: il punto sul rinnovo

L’Inter avrebbe le idee chiare sul futuro dell’attaccante argentino Lautaro Martinez: il punto sulla situazione relativa al Toro.

VOLONTÀ – Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni dagli studi di “Sky Sport 24”, l’Inter ha intenzione di trattenere Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha estimatori in Spagna, ma servirebbe una super offerta per far vacillare il club nerazzurro. Tuttavia in questo calciomercato sono pochissime le squadre in grado di presentarsi con cifre elevate.

RINNOVO – La società meneghina vuole arrivare al rinnovo del centravanti albiceleste. Le discussioni sono già cominciate perché gli agenti sono gli stessi di Achraf Hakimi, con cui si è parlato del trasferimento dell’esterno marocchino al PSG. Da vedere se ci sarà un’accelerata sul fronte rinnovo.

Fonte: Sky Sport 24 – Alessandro Sugoni