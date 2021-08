Lautaro Martinez, volontà chiara: incontro in vista per rinnovo – Sky

Lautaro Martinez e l’Inter, passi avanti in vista per il rinnovo contrattuale. Secondo quanto riportato da Marco Demicheli di “Sky Sport”, infatti, la prossima settimana società e agenti si incontreranno per parlare della questione.

INCONTRO IN VISTA – Lautaro Martinez (che oggi ha accusato un risentimento muscolare) ha una volontà chiara: restare all’Inter. Per farlo, chiaramente, sarà necessario parlare del rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023. Dopo che i contatti tra agenti e società si erano interrotti, è in programma un nuovo incontro tra le parti proprio per riprendere in mano i discorsi. Come riportato anche da Marco Demicheli di “Sky Sport”: «La prossima settimana ci sarà un aggiornamento con gli agenti. La sua volontà, nonostante l’interessamento di club esteri, è quella di restare all’Inter».