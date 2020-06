Lautaro Martinez, volontà Barcellona chiara: avviso all’Inter – Sport

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez vorrebbe andare al Barcellona, secondo quanto dichiara il quotidiano catalano Sport, e lo avrebbe comunicato all’Inter. Da ricordare che l’attaccante argentino ha un contratto fino al 30 giugno 2023, con una clausola rescissoria da centoundici milioni di euro.

IL DESIDERIO – Come al solito la stampa catalana fa il tifo perché il trasferimento si concretizzi. Mentre Marca inserisce anche il Real Madrid nella contesa (vedi articolo), il solito Sport, uno dei più attivi su questo fronte, non molla di un centimetro nonostante i blaugrana non abbiano soldi. Questa la prima pagina: “Lautaro Martinez comunica all’Inter il suo desiderio di andare al Barcellona”. Fosse vero ci sarebbe solo una risposta da dare: centoundici milioni di euro.