Lautaro Martinez via? L’Inter ne vuole tre per colmare il vuoto – TS

Condividi questo articolo

Dossier attaccanti sempre in primo piano nella lista degli acquisti di Beppe Marotta, soprattutto nel caso in cui Lautaro Martinez dovesse lasciare l’Inter

MANOVRE – Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, particolare attenzione in casa Inter sul futuro di Lautaro Martinez. In caso di sua partenza in direzione Barcellona, ci sarebbe un intervento, ancor più pesante del previsto, sul reparto offensivo. Prima scelta per sostituirlo sarebbe Timo Werner. Il centravanti del Lipsia costa tanto, ma non troppo. La sua clausola è di 60 milioni di euro (50 qualora la squadra tedesca non dovesse riuscire a vincere il campionato). Occhio anche a Cavani, su cui il club nerazzurro starebbe facendo un deciso pressing. Il suo destino è però legato a Icardi. Se il PSG non dicesse riscattarlo, l’argentino rientrerebbe a Milano e l’uruguaiano potrebbe restare a Parigi. Il possibile terzo colpo potrebbe essere italiano. Riflettori puntati su Chiesa e Tonali (occhio anche a Castrovilli ma la Fiorentina vorrebbe trattenerlo). Sui primi due invece da battere la concorrenza Juventus.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport