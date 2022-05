Lautaro Martinez via dall’Inter? Non sotto una soglia, opportunità ridotte – CdS

Si è parlato spesso di cessione di Lautaro Martinez a fine stagione, ma non avverrà certo a prezzo di saldo o al primo che passa. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto.

SACRIFICABILE NON PER FORZA – L’Inter è chiamata a chiudere il mercato (ancora) con un attivo fra sessanta e settanta milioni di euro, oltre a un taglio del monte ingaggi del 10-15%. Motivo per cui il nome di Lautaro Martinez è subito diventato fra i principali per un’eventuale cessione. Il Corriere dello Sport, però, non dà per sicuro l’addio del Toro a fine stagione. La società non intende sedersi a trattare per meno di una cifra compresa fra settanta e ottanta milioni, né al momento sono arrivate offerte. Non solo: Lautaro Martinez due anni fa sembrava destinato al Barcellona, ora molto meno interessato. Il Real Madrid sta andando su Kylian Mbappé, potrebbe esserci l’Atlético Madrid ma le volontà della squadra di Diego Pablo Simeone sono tutte da capire. Come opportunità per Lautaro Martinez, perciò, ora ce ne sono meno che in passato e la Premier League non sembra attirarlo più di tanto: basterà per tenerlo all’Inter?

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno



Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.