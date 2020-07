Lautaro Martinez via dall’Inter? Il Racing fa il “tifo” per l’extra clausola

Lautaro Martinez può lasciare l’Inter già in estate ma solo se arriva l’offerta giusta. Tradotto: la clausola potrebbe non bastare più. In Argentina – precisamente il portale TyC Sports – si parla dei piani ambiziosi del Racing Avellaneda, che sogna la sua percentuale extra grazie al numero 10 ceduto appena due anni fa

PERCENTUALE IN AUMENTO – Il Racing Club de Avellaneda continua a seguire con attenzione le evoluzioni in casa nerazzurra. Soprattutto quelle di mercato che riguardano il grande ex Lautaro Martinez, avendo un interesse indiretto sul suo futuro. L’interesse del Barcellona, a cui si è aggiunto quello del Manchester City, spinge l’Inter a prendere una decisione. Aumentare l’attuale clausola rescissoria fissata a 111 milioni di euro per ricavare il più possibile dall’eventuale cessione. E l’eventuale aumento della clausola di Lautaro Martínez interessa al Racing perché ha strappato una percentuale pari al 10% sulla vendita del classe ’97 argentino in caso di operazione superiore ai 14 milioni. Quest’ultima, cifra minima che si garantisce l’Inter. Ad esempio, qualora Lautaro Martinez andasse via al valore dell’attuale clausola (111 milioni), il Racing riceverebbe dall’Inter il 10% dei 97 milioni residui (111-14, ndr), ovvero poco meno di 10 milioni. Un ricavo (posticipato) non da poco.