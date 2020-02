Lautaro Martinez verso Barcellona, scambio con Griezmann? – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che l’opzione preferita dall’Inter per sostituire Lautaro Martinez è Griezmann, che arriverebbe in uni scambio.

IL TORO E IL DIAVOLO – La rifondazione dell’attacco dell’Inter passa dalla cessione di Lautaro Martinez. Il Barcellona valuta 150 milioni il cartellino (soluzione preferita al pagamento della clausola per ragioni inerenti al fair play Uefa), ma a quel punto i catalani potrebbe offrire delle contropartite, anche per mettere a segno delle plusvalenze. La “carta” preferita dell’Inter è ovviamente Griezmann, comprato però un anno fa dal Barca per 120 milioni e dunque a bilancio per poco meno di 100 a fine stagione. Il francese ieri ha segnato, è un titolare, ma il feeling con la squadra catalana non è mai scattato.

SCAMBIO DI PUNTE – Se i due club mettessero in atto uno scambio a valutazioni pari, l’Inter farebbe una super-plusvalenza, ma pure il Barcellona non ci perderebbe, anzi. Il club nerazzurro sostituirebbe un top player con un campione; certo, avrebbe dei costi maggiori a bilancio – l’ingaggio di Griezmann è cinque volte quello di Lautaro, così come l’eventuale ammortamento a stagione -, ma la perdita “economica” sarebbe attutita dal grandissimo ritorno tecnico e d’immagine di un colpo come Griezmann.

ALTRE OPZIONI – Se invece il Barcellona dovesse offrire altre contropartite (Alena, Todibo – in caso di mancato riscatto dallo Schalke), quanto realizzato servirebbe per il sostituto di Martinez. I profili da seguire? Aubameyang, Werner e Martial i primi nomi da annotare.