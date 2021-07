Lautaro Martinez, la valutazione Inter: ipotesi cessione realtà in un caso

Lautaro Martinez potrebbe dire addio all’Inter: il club nerazzurro potrebbe decidere di cedere l’attaccante argentino in un caso.

RINNOVO – Secondo quanto riportato da “Sky Sport 24”, non si è trovato un accordo per il rinnovo di Lautaro Martinez né con i vecchi né con i nuovi agenti dell’attaccante argentino. Il contratto del centravanti non è in scadenza il prossimo anno, ma nel 2023. C’è dunque un anno in più di tempo per l’Inter per trovare un’intesa, però, se non si dovesse definire tutto entro qualche settimana, l’ipotesi cessione potrebbe diventare una realtà.

APERTURA – Nei mesi scorsi seguiva il giocatore l’Atletico Madrid, mentre negli ultimi giorni l’Arsenal. IL club londinese e quello meneghino stanno parlando del futuro di Hector Bellerin. I Gunners hanno aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto del terzino destro spagnolo, ma non c’è ancora l’accordo sulle cifre.

SOSTITUTO – E soprattutto l’allenatore della squadra inglese, Mikel Arteta, vorrebbe prima trovare un sostituto per lasciar partire il laterale iberico. Dunque durante queste conversazioni si è fatto anche il nome di Lautaro Martinez.

VALUTAZIONE – L’Inter valuta tanto il calciatore albiceleste, una cifra di almeno 60-70 milioni di euro, somma simile a quella chiesta al PSG per Achraf Hakimi. Se dovesse partire, una prima idea potrebbe essere quella di Joaquin Correa dalla Lazio.

