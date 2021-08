Lautaro Martinez in uscita? Diverse offerte, ma posizione Inter chiara – SI

Lautaro Martinez è entrato nel mirino del Tottenham, stando alle ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra (vedi articolo). Secondo il giornalista Longari l’Inter ritiene assolutamente incedibile l’attaccante argentino.

INCEDIBILE – In Inghilterra corrono troppo e parlano di offerta del Tottenham già accettata dall’Inter. In realtà la posizione dei nerazzurri su Lautaro Martinez è chiara. Dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, difficilmente il numero 10 potrà lasciare Milano per trasferirsi a Londra. Lo riporta Gianluigi Longari su Twitter: “La posizione dell’Inter AD OGGI è quella di ritenere l’attaccante incedibile nonostante i tentativi dei tanti club interessati come Tottenham ed Arsenal“. Assoluta incedibilità. Nonostante gli ultimi sviluppi di mercato e una situazione contrattuale ancora da risolvere, Lautaro Martinez rimarrà all’Inter.

Fonte: Twitter – Gianluigi Longari