Lautaro Martinez, una norma spagnola blocca il Barcellona: ora lontani – GdS

Lautaro Martinez sempre più lontano dal Barcellona. Arrivano conferme anche dalla “Gazzetta dello Sport” in merito alla norma spagnola che complica i piani dei catalani, così come riportato ieri sera anche da Gianluca Di Marzio su “Sky Sport” (vedi articolo).

NORMA SPAGNOLA – Lautaro Martinez e Barcellona adesso più lontani. Una sorta di fair play finanziario tutto interno che di fatto ad oggi paralizza il mercato delle società spagnole, e funziona così: i club potranno reinvestire sul mercato solo il 25% del ricavato dalle cessioni. E inoltre: dai ricavi sono esclusi gli scambi. Questa norma, imposta alla Liga dal presidente Tebas dopo la crisi economica dovuta alla pandemia, così da evitare tracolli economici. Secondo la rosea, il Barcellona per potersi permettere Lautaro Martinez, dovrebbe vendere giocatori come Coutinho, Semedo, e forse anche Griezmann. Ad oggi l’affare non è tecnicamente possibile, ecco perché l’aria è cambiata e Antonio Conte può ancora sperare di tenere il centravanti argentino.

Fonte: Gazzetta dello Sport.