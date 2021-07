Lautaro Martinez da blindare e nel frattempo si lavora per completare la rosa nerazzurra. Anche con prospettive future, come nel caso di Onana. Bellerin sul taccuino come erede di Hakimi. Durante la puntata di Sky Sport 24 focalizzata sul mercato, il giornalista Marchetti ha fatto un po’ di focus sulle varie situazioni che circondano il mercato dell’Inter.

AFFARI CON CAMANO – Achraf Hakimi è ormai a un passo dall’approdare al Paris Saint-Germain, come confermato da Beppe Marotta ieri sera. Alejandro Camano, procuratore dell’esterno marocchino ma anche di Lautaro Martinez, è sicuramente molto sollecitato in questi giorni vista la volontà dei nerazzurri di rinnovare l’argentino. Ecco le parole del giornalista Luca Marchetti: «In casa Inter la speranza è quella di cedere un solo big. Non dipenderà solo dall’Inter, però. E lo ha confermato anche Marotta (vedi articolo). L’Inter e Lautaro Martinez hanno già cominciato a parlare del rinnovo del contratto ma se dovessero arrivare nuove offerte per altri giocatori i nerazzurri le prenderanno in considerazione. Per Hakimi sono 68 milioni più 3 di bonus che vanno vicini al tetto che si erano prefissati. Poi l’Inter – continua Marchetti – dovrà affrontare il tema delle riduzioni degli ingaggi, ma la speranza dell’Inter è quella di non intaccare ancora di più la rosa. Per Hakimi mancano ancora dei dettagli burocratici con il Real Madrid, visto che avevano una voce di prelazione sul marocchino. Non credo che il Real impedisca all’Inter di vendere Hakimi al PSG. L’Inter intanto è qui in zona per andare a fare quattro chiacchiere anche con Simone Inzaghi che è qui a Milano Marittima al mare e magari parleranno in più serenità».

EREDE E ONANA – Il giornalista si è poi soffermato sui colpi in entrata dei nerazzurri. Due i nomi principali che circolano nelle ultime ore, uno per la porta e uno per sostituire Hakimi. «Andre Onana è un grande colpo ma non per quest’anno. Il procuratore di Onana è lo stesso di Hector Bellerin (esterno destro dell’Arsenal, ndr)e dunque, nel tentativo di ricerca del sostituto di Hakimi, hanno parlato anche del portiere. L’Inter per il momento lavorerà sotto traccia per sostituire Hakimi ma per il gioco di Inzaghi serve un giocatore di livello. Davide Zappacosta del Chelsea è l’altro nome sondato dai nerazzurri. Onana andrà in scadenza nel 2022 e potrebbe liberarsi a zero, così come Samir Handanovic. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, i nerazzurri proveranno a informarsi con l’Ajax per trovare un accordo con Onana». Queste le parole di Marchetti sul mercato dell’Inter.