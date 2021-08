Lautaro Martinez-Tottenham tutto fermo. Dzeko all’Inter dopo suo sostituto

Si scalda il mercato dell’Inter, con Lautaro Martinez richiesto anche dal Tottenham. Per il dopo Lukaku, Dzeko in pole. Alfredo Pedullà fa il punto su Twitter

SITUAZIONE − Inter protagonista del mercato non tanto per le entrate, bensì per le pesanti uscite. Romelu Lukaku, infatti, sarà prossima settimana un nuovo giocatore del Chelsea, con Edin Dzeko pronto a sostituirlo. Intanto, anche Lautaro Martinez sembra un uomo mercato con tanto di accordo suggerito dall’Inghilterra (vedi articolo). Alfredo Pedullà, però, fa il punto della situazione: «Lautaro: il Tottenham ci aveva provato prima di Lukaku–Chelsea. Ora tutto fermo. Dzeko sarà liberato da Roma per Inter quando Mou avrà sostituto. Ma la volontà è questa».