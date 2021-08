Lautaro Martinez-Tottenham, calma piatta. Nandez, Cagliari non aspetta più – SI

Lautaro Martinez è nel mirino del Tottenham, ma al momento non c’è nessuna trattativa e gli inglesi sono in attesa di capire la situazione Kane. Lo sostiene il giornalista Pedullà, che poi parla anche della trattativa ormai arenata per Nandez del Cagliari.

SITUAZIONI DA RISOLVERE – Alfredo Pedulla, durante “Sportitalia Mercato”, ha fatto il punto sul mercato dell’Inter, in particolare su Lautaro Martinez e Nahitan Nandez: «Per Lautaro Martinez il Tottenham ci ha provato, presentando un’offerta importante. Il suo procuratore mercoledì sarà a Milano e mi sembra sincero nelle sue dichiarazioni. Al momento siamo a livelli di calma piatta. Però se gli inglesi dovessero cedere Harry Kane, potrebbe iniziare un giro di attaccanti che va monitorato con attenzione. Nandez si è incatenato e ha aspettato l’Inter. I nerazzurri prima di cedere Romelu Lukaku erano andati su di lui, una volta ceduto il belga hanno avuto la disponibilità per il terzino che volevano, Denzel Dumfries. L’Inter ha chiesto a Nandez di aspettare, in attesa di trovare una soluzione e di prendere un attaccante. È il Cagliari che non aspetta più. Se arrivasse un’offerta dalla Premier League potrebbero cederlo. Al momento è una situazione da separati in casa»