Lautaro Martinez, tentativi Tottenham seri ma giocatore felice all’Inter – SI

Lautaro Martinez sta per siglare l’accordo con l’Inter per il rinnovo di contratto, scegliendo di continuare la sua avventura in maglia nerazzurra (vedi articolo). Secondo quanto riporta il giornalista Pedullà a “Aspettando Calciomercato”, il Tottenham aveva provato l’assalto all’argentino trovando la strada sbarrata dai nerazzurri.

FIRMA IN ARRIVO – Questa la ricostruzione di Alfredo Pedullà sulla situazione del rinnovo di Lautaro Martinez: «Tra l’Inter e il suo procuratore ci sarà un altro incontro per mettere tutto a posto. La cosa importante era capire la volontà del giocatore e del suo agente di rimanere all’Inter, malgrado gli spifferi che ci sono stati nell’ultimo periodo. Il Tottenham ha fatto anche tentativi concreti prima della cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. Una volta ceduto il belga, i nerazzurri hanno tolto Lautaro Martinez dal mercato, con il gradimento del giocatore che non ha mai puntato i piedi. Avrà l’aumento a 6 più bonus, questo è da decidere. Atletico Madrid e Tottenham ci hanno provato anche negli ultimi giorni, cercando di infilarsi in qualche ipotetica diatriba tra l’Inter e l’entourage del giocatore. Ma la situazione è serena e Lautaro Martinez è contento. Il contratto è ora un passaggio obbligato».