Lautaro Martinez, tempistiche rinnovo con l’Inter minime? E niente clausola!

Lautaro Martinez è ormai pronto a rinnovare il suo contratto con l’Inter. Le tempistiche, secondo Sportitalia, sono abbastanza immediate e non si andrà oltre la fine di questo mese.

MANCA POCO – Questo mese di settembre sarà quello in cui, salvo cataclismi, l’Inter ufficializzerà l’accordo con Lautaro Martinez per il rinnovo di contratto. La notizia la dà Sportitalia, parlando di tempistiche ormai minime per il Toro, che non poteva annunciarlo in questi giorni essendo impegnato con l’Argentina. Tutto fatto col suo agente Alejandro Camano: contratto fino al 2025, stipendio più che raddoppiato dagli attuali due milioni e mezzo. Ma, soprattutto, c’è anche la rimozione della famigerata clausola rescissoria da centoundici milioni di euro, che aveva fatto tremare nel 2020 per il forcing (senza soldi) del Barcellona. Meno di venti giorni, quindi, e il rinnovo di Lautaro Martinez sarà cosa fatta.