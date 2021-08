Lautaro Martinez, c’è la tempistica per la firma sul rinnovo con l’Inter! – Sky

Le novità del pomeriggio vanno tutte in direzione di un rapido rinnovo di contratto con Lautaro Martinez. Come segnalato poco fa (vedi articolo) ci sono le basi per l’accordo col suo agente, e Sky Sport segnala le tempistiche.

IN CHIUSURA! – Lautaro Martinez a breve rinnoverà il suo contratto con l’Inter. Come annuncia Sky Sport l’accordo è probabile che sarà siglato pochi giorni dopo la fine del mercato. Confermate le cifre: sei milioni netti a stagione per altri cinque anni. L’intesa definitiva non è lontana, i prossimi giorni serviranno per concludere il tutto. Ma ormai il più appare fatto.