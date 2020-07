Lautaro Martinez, strategia Barcellona : Firpo e 70 milioni da trovare – MD

Mundo Deportivo svela la strategia del Barcellona per accaparrarsi Lautaro Martinez. I media catalani tornano alla carica, ma l’Inter non si muoverà dalle considerazioni di qualche mese fa. Il club blaugrana, tra l’altro, deve ancora mettere insieme i soldi da aggiungere a Junior Firpo

UN FINALE DIVERSO? – La vicenda si è prolungata fino ad oggi ma la parola fine sembra ancora lontana. Il Barcellona continua a rincorrere Lautaro Martinez, supportato dal fragore dei media catalani. Il trasferimento sembrava destinato ad andare in porto. Almeno fino a qualche mese fa, col pressing mediatico alle stelle e l’Inter che faceva muro. Oggi, dopo il ritorno al gol dell’argentino e una prestazione convincente contro il Torino, l’esito della trattativa non è più così scontato

GLI ACCORDI – Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, quotidiano catalano, la priorità del Barcellona, per sostituire Luis Suarez, resta Lautaro Martinez dell’Inter. Come ha confermato il presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, qualche giorno fa, il club catalano ha assunto una sorta di impegno verbale con il calciatore per l’acquisto. L’accordo per il contratto è stato trovato dallo scorso febbraio. Ma il Barcellona non può mettere nulla per iscritto per non contravvenire ai regolamenti della FIFA.

DETTAGLIO, MA NON TROPPO – Non va dimenticato che Inter e Barcellona saranno impegnati con le coppe europee fino alla fine di agosto. Il che potrebbe prolungare l’agonia mediatica fino all’apertura ufficiale del mercato. Mundo Deportivo ragiona in modo estremamente teleologico, come se l’affare fosse già destinato ad una conclusione positiva per il club blaugrana. L’Inter sa che il calciatore ha già raggiunto un accordo con Bartomeu. Ma Giuseppe Marotta non ha ancora presentato alcuna offerta per il rinnovo di contratto in nerazzurro. Emblematico che il quotidiano catalano sottolinei cosa manca per la buona riuscita dell’affare: il denaro per comprare il calciatore.

L’OFFERTA – E qui diventa chiara la strategia d’attacco del Barcellona: mettere insieme un gruzzolo adeguato da presentare all’Inter per Lautaro Martinez. Nei piani del club, dopo lo scambio Arthur-Pjanic con la Juventus, c’è la vendita di Marc Cucurella, così come quella di altri profili più o meno appetiti in giro per l’Europa. Jean-Clair Todibo (valutato 25 milioni), Rafinha Alcantara (che interessa anche ad alcune squadre italiane), ma anche il giovane Moussa Wagué e Ousmane Dembélé. Secondo il quotidiano catalano, l’obiettivo è mettere insieme almeno 70 milioni di euro cash, aggiugendo Junior Firpo (valutato la cifra folle di 41 milioni di euro) come contropartita tecnica. L’Inter, a quel punto, non potrebbe che accettare l’offerta. Peccato che manchi ancora un piccolo dettaglio: il denaro.

