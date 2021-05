Lautaro Martinez entra nel mirino dell’Atlético Madrid, che vorrebbe prenderlo dopo la vittoria della Liga. Gianluca Di Marzio, in collegamento da Porto per il post partita della finale di Champions League su Sky Sport, parla di offerta all’Inter. Per Hakimi, invece, c’è un prezzo.



ASSALTO IN CORSO – L’Inter ha fatto capire che deve vendere e le big europee non stanno a guardare. Gianluca Di Marzio parla di interesse concreto dell’Atlético Madrid: «Vuole Lautaro Martinez. L’Inter ascolta le offerte per i suoi giocatori, sappiamo che deve fare un mercato con almeno novanta milioni in attivo. Deve ascoltarle: sta ascoltando quella dell’Atlético Madrid per Lautaro Martinez, anche quelle di Bayern Monaco, PSG e Chelsea. Per Hakimi l’Inter vuole almeno ottanta milioni, il doppio di quanto pagato un anno fa visto che ha fatto benissimo in questa stagione. Possibili sostituti: Emerson Royal del Betis a destra ed Emerson Palmieri a sinistra».