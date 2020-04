Lautaro Martinez, solo Inter in testa: ingaggio giÃ  salito! Rinnovo… – SM

Lautaro Martinez, solo Inter in testa: ingaggio già...

Lautaro Martinez, solo Inter in testa: ingaggio già salito! Rinnovo… – SM

Condividi questo articolo

In casa Inter si continua a parlare del futuro di Lautaro Martinez. Dalla Catalogna continuano a parlare di un affondo del Barcellona per il Toro, ma l’argentino ha in testa solo di tornare a segnare con i nerazzurri. Ecco le ultime da “Sportmediaset”

IL PUNTO – Nessun post insofferente, nessuna dichiarazione di rottura. La corte del Barcellona non trova sponde, nonostante la pressione giornaliera della stampa catalanta (vedi qui). Lautaro Martinez ha in testa solo l’Inter e la ripresa della Serie A. Il Toro vuole tornare a segnare dopo la striscia di 5 partite senza gol dopo un avvio di stagione da capogiro. Da via della Liberazione filtra che i suo ingaggio già stato raddoppiato: già arrivato a 3 a stagione, arriverà fino a 3,7 milioni nell’ultimo anno di contratto. Del suo rinnovo e aumenti se ne parlerà a clausola scaduta.

Fonte: Sportmediaset.