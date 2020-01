Lautaro Martinez sogno del Barcellona: Inter fa prezzo altissimo. Rakitic via

Lautaro Martinez è costantemente accostato al Barcellona (ecco le parole di Bartomeu) che sembra aver individuato nell’argentino il rinforzo ideale in attacco. I blaugrana cercano un acquisto in quel ruolo già a gennaio, ma non sarà il nerazzurro. Occhio a Ivan Rakitic e agli intrecci per l’estate. Di seguito i rumors riportati da Cadena SER

MERCATO COMPLICATO IN ATTACCO – Il Barcellona è ancora alla ricerca di un attaccante per completare la rosa. Il nome di Rodrigo la Valencia si è allontanato, mentre Tadic non sembra interessare. Secondo gli ultimi rumors dalla Spagna, è Lautaro Martinez il nome che scalda realmente la dirigenza blaugrana. Impossibile che l’Inter lo faccia partire a gennaio e per l’estate il prezzo è già altissimo: almeno 110 milioni di euro. Parallelamente il Barcellona dovrà, quindi, lavorare sulle uscite, anche per sistemare il bilancio. Ivan Rakitic in tal senso sembra il primo a potrer lasciare i blaugrana.