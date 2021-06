Lautaro Martinez, sirene dalla Spagna: strategia dell’Inter chiara – CdS

Sulle colonne dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport” viene analizzata la situazione relativa a Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato dal quotidiano, sull’attaccante nerazzurro, ci sarebbe il pressing di Real Madrid ed Atletico Madrid

PRESSING – Su Lautaro Martinez l’Inter è stata chiara: il calciatore, infatti, non è sul mercato. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, però, sull’attaccante argentino c’è un forte interesse che arriva dalla Spagna: Real Madrid ed Atletico Madrid sono alla finestra. La squadra nerazzurra, da settimane, porta avanti le trattative di rinnovo con l’agente del calciatore che, però, tiene vivi i contatti con la Spagna. È il club di Simeone ad aver mosso i passi più concreti: la valutazione dei Colchoneros, però, è lontana da quella fatta dall’Inter. La richiesta di Marotta ed Ausilio, infatti, è di 80-90 milioni. Cifra a cui, l’Atletico, non si è minimamente avvicinato.

VOLONTA’ – Alla fine, a pesare, sarà la volontà del calciatore: se dovesse esprimere il desiderio di rimanere in nerazzurro, Marotta ed Ausilio faranno di tutto per trattenerlo. Viceversa, si proverà a trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa. In caso di partenza di Lautaro Martinez, l’Inter starebbe ragionando su un potenziale sostituto: Raspadori del Sassuolo.

Fonte: Corriere dello Sport

