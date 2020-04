Lautaro Martinez si avvicina al Barcellona. Inter, ecco le richieste – SM

Secondo “Sportmediaset”, è ufficialmente iniziata la trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez. I nerazzurri non scendono dalla richiesta di 111 milioni, in cash o con contropartite come Vidal, Arthur e il prestito di Griezmann

LE RICHIESTE – La trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez è davvero cominciata. Quelli che prima erano sondaggi ora sono contatti reali tra le parti. I nerazzurri restano fermi sulle loro condizioni e non hanno alcuna intenzione di privarsi del bomber argentino. La richiesta è 111 milioni della clausola o un’offerta equivalente: 90 milioni più Vidal e il prestito di Griezmann, con i 17 milioni di ingaggio da dividersi. Ci potrebbe essere un’apertura anche su Arthur, che si era già però tirato fuori.

LE ALTERNATVE – L’ultima parola, oltre a Steven Zhang, spetta ad Antonio Conte: se il Barcellona non dovesse inserire il prestito di Griezmann, l’Inter dovrebbe andare a caccia di un sostituto. Werner e Aubameyang sono i nomi possibili, nelle ultime ore si è offerto Cavani alla ricerca di una ricca sistemazione. Marotta e Ausilio terranno la candidatura nel cassetto. Ma gli agenti del Toro hanno dato l’ok al trasferimento in Catalogna: aumentano le possibilità che Lautaro possa lasciare l’Inter.

Fonte: Sportmediaset.