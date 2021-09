Lautaro Martinez, settimana decisiva per il rinnovo con l’Inter − SM

Lautaro Martinez rinnoverà presto con l’Inter, probabilmente già in settimana. L’accordo con Camaño è stato trovato per una cifra intorno ai sei milioni di euro per cinque anni

RINNOVO − Dopo la chiusura del mercato, l’Inter si fionderà diritta verso il capitolo rinnovi. Il primo giocatore a dover rinnovare il proprio contratto con i nerazzurri sarà Lautaro Martinez. Come riporta “Claudio Raimondi su “Sport Mediaset”, questa settimana potrebbe essere decisiva. L’accordo con il procuratore Alejandro Camaño è stato raggiunto per un ingaggio pari a 6 milioni di euro per cinque anni, senza clausola rescissoria. L’Inter vuole farne del Toro il simbolo della Beneamata.