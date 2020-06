Lautaro Martinez, Setien dÃ  l’ok. Ma al Barcellona problemi di spogliatoio

Lautaro Martinez, Setien dà l’ok. Ma al Barcellona problemi di spogliatoio

Condividi questo articolo

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, Quique Setien – tecnico del Barcellona – avrebbe dato l’ok all’acquisto di Lautaro Martinez dall’Inter (oltre a quello di Miralem Pjanic dalla Juventus). Il suo arrivo, però, potrebbe creare problemi nello spogliatoio dei blaugrana da qui a fine stagione, rischiando di mettere a rischio la corsa alla Liga.

PROBLEMI DA GESTIRE – Barcellona sempre in pressing per Lautaro Martinez: l’attaccante argentino dell’Inter, come ormai risaputo, è l’obiettivo principale della squadra catalana con i nerazzurri che hanno reso ben chiaro come l’unica possibilità di una sua partenza è il pagamento della clausola rescissoria pari a 111 milioni di euro. Il tecnico dei blaugrana, Quique Setien, ha dato l’ok al suo arrivo, così come a quello di un altro obiettivo del club, ovvero Miralem Pjanic della Juventus. Un assenso che, però, – secondo quanto si legge sul quotidiano spagnolo Sport – potrebbe creare grossi problemi allo spogliatoio del Barcellona. Problemi che si ripercuoterebbero da qui alla fine di agosto per la corsa alla Liga. L’ok dell’allenatore ai due obiettivi della società vanno infatti a chiudere definitivamente la porta ad alcuni di quei giocatori che in stagione hanno trovato (e stanno trovando) poco spazio, mettendo a repentaglio l’equilibrio dello spogliatoio da qui a fine stagione.