Lautaro Martinez sempre più verso il Barcellona, ecco l’operazione – TS

“Tuttosport” riporta che Lautaro Martinez è sempre più destinato al Barcellona. L’operazione prosegue a fari spenti. Vanno capite le contropartite.

DESTINO CATALANO – L’Inter che verrà, a meno di clamorosi colpi di scena, farà a meno di Lautaro Martinez. Un agente internazionale sta portando avanti a fari spenti la trattativa con il Barcellona dopo che l’agente del Toro, Beto Yaque, ha trovato un accordo con i blaugrana (contratto alle stesse cifre di Griezmann). Un’affare che ha radici lontane: “l’innamoramento” di Messi per il Toro risale all’ultima Copa America e, quanto fatto da Martinez nei primi mesi di stagione (compreso il gol al Camp Nou), non ha fatto che giustificare la sponsorizzazione della Pulce per l’amico. Il quale non ha mai negato il sogno di giocare con Messi. A Barcellona, per legarsi a vita con il dieci, hanno pensato bene di accontentarlo e così sono iniziati i colloqui con l’Inter, partiti con il blitz – apparentemente senza motivo – di Piero Ausilio a ottobre in Catalogna. Contatti che, complice il rendez-vous per il girone di Champions, si sono intensificati.

SCAMBIO IN VISTA – Anche per problemi inerenti al fair play Uefa, il Barcellona non è intenzionato a pagare la clausola da 111 milioni inserita nel contratto dell’argentino e valida fino al 15 luglio. Meglio trattare il cartellino a cifre di mercato e, in tal senso, la cifra per cui viene valutato Martinez si aggira sui 150 milioni che verranno raggiunti tramite l’inserimento di un paio di contropartite da individuare tra i club. Certamente il Barcellona riproverà con Vidal, ma il ventaglio è molto amplio e comrende, tra gli altri, Todibo (se non verrà riscattato dallo Schalke), Alena, Semedo e Arthur. Difficile invece riuscire a far combaciare tutti i tasselli per arrivare a uno scambio alla pari con Griezmann. L’Inter – è bene ricordarlo – dall’operazione farà una plusvalenza enorme, avendo acquistato ai tempi Martinez per 25.079 milioni di euro, come certificato dal bilancio del club.