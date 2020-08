Lautaro Martinez, altro scambio proposto: il Barcellona offre un big all’Inter

Lautaro Martinez continua a essere una priorità del Barcellona, col solito Sport che per l’ennesima volta gli ha dedicato la prima pagina (vedi articolo). Il quotidiano catalano segnala come, dopo tanti giocatori discutibili, i blaugrana abbiano offerto un big all’Inter.

L’ULTIMO DI TANTI NOMI – Per Lautaro Martinez il Barcellona sarebbe disposto a sacrificare persino Jordi Alba. Il terzino sinistro trentunenne ha un contratto sino al 2024, ma potrebbe essere arrivato alla fine del suo ciclo blaugrana. Secondo il quotidiano Sport, oltre a un interesse dell’Atlético Madrid, l’Inter avrebbe fatto in maniera formale un sondaggio nel corso dei contatti per Lautaro Martinez. Il Barcellona ritiene che, così come Luis Suarez, Jordi Alba sia sacrificabile dato che il suo cartellino è stato ormai quasi del tutto ammortizzato. A differenza di altri elementi, tuttavia, nelle ultime stagioni il difensore è stato uno dei punti di forza del club spagnolo. È noto che, con l’arrivo di Ronald Koeman, ci sarà una rivoluzione (non solo per il cambio in panchina) e tanti big potrebbero salutare in queste settimane. I catalani vorrebbero ingaggiare un terzino sinistro di primo piano, per questo non disdegnerebbero una cessione di Jordi Alba. Entrerà nell’operazione Lautaro Martinez, con l’OK dell’Inter?