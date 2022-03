Lautaro Martinez sacrificato? L’Inter ne conferma solo due in attacco – TS

Lautaro Martinez adesso è alle prese con il COVID-19, ma intanto da Tuttosport si parla della sua situazione sul mercato. Nonostante il recente rinnovo non è scontata la sua permanenza all’Inter.

RIMESCOLAMENTO IN VISTA – Per la prossima stagione l’attacco dell’Inter potrebbe essere diverso da quello attuale. Secondo Tuttosport, gli unici due giocatori sicuri della conferma al 99% sono Joaquin Correa, per il quale di recente è scattato l’obbligo di riscatto dalla Lazio, ed Edin Dzeko. Andrà probabilmente via Alexis Sanchez, così come Arturo Vidal, mentre Felipe Caicedo è fin qui una comparsa. Poi resta Lautaro Martinez, per il quale un dubbio c’è. Lo mette il quotidiano di Torino, parlando di una valutazione attorno a ottanta milioni che permetterebbe di fare mercato in entrata. Questo anche perché gli altri due big dell’Inter che hanno mercato, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, sono ritenuti incedibili. C’è un secondo titolarissimo che, come Lautaro Martinez, non si esclude possa essere ceduto: Stefan de Vrij.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini



Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.