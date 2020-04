Lautaro Martinez, ruggito Inter! Offerta indecente o resta. Messi non basta

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez è al centro di continui rumors di mercato. L’attaccante argentino piace moltissimo al Barcellona e a Messi, ma l’Inter non ha intenzione di cederlo a cuor leggero (qui le parole di Zanetti). Di seguito i dettagli riportati da Fabrizio Romano per “Calciomercato.com”

REAZIONE INTER – L’Inter alza il muro per Lautaro Martinez. In Spagna e anche in Italia, ormai da settimane si parla intensamente dell’eventuale trasferimento dell’attaccante al Barcellona. In realtà, la posizione dei nerazzurri è chiara: cederanno il calciatore solo per la clausola rescissoria da 111 milioni, magari anche con una contropartita tecnica. La società milanese è chiara e non ha intenzione di fare sconti: il Toro partirà solo per un’offerta indecente. L’approvazione di Messi a questo punto non basta più: servirà uno sforzo economico importantissimo.