Lautaro Martinez, rinnovo sempre più vicino: incontro e accordo – SM

Secondo quanto riporta “Sport Mediaset”, è sempre più vicino il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l’Inter. L’agente sarebbe infatti a Milano per incontrare la dirigenza. Con le dimissioni di Beppe Marotta dall’ospedale (vedi articolo), si potrà finalmente sottoscrivere l’accordo definitivo.

RINNOVO IN VISTA – Ci siamo, tra Lautaro Martinez e l’Inter l’accordo per il rinnovo contrattuale ormai è a un passo. A rallentare le trattative è stato il focolaio di Coronavirus che ha colpito i principali uomini mercato, ovvero Piero Ausilio, Dario Baccin e l’Amministratore Delegato Sport Beppe Marotta. Proprio le dimissioni di quest’ultimo dall’ospedale nella giornata di ieri potranno finalmente dare il via allo sprint finale. L’agente dell’argentino, Beto Yaqué, è già a Milano pronto per incontrarsi con il dirigente nerazzurro. L’accordo è sempre quello trovato già a fine gennaio, ovvero 4,5 milioni di bonus a stagione fino al 2024 ed eliminazione della clausola rescissoria da 111 milioni di euro.

Fonte: Sport Mediaset