Lautaro Martinez e il rinnovo, l’obiettivo dell’Inter per chiudere – SI

Lautaro Martinez è in nazionale e di certo non sono attesi sviluppi a ore sulla questione rinnovo con l’Inter. Ma, in vista della firma, la società vuole raggiungere un obiettivo.

ACCORDO IN VISTA – Al momento, non risultano esserci particolari problemi sul fronte rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter. Le parti continuano a trattare, per prolungare il contratto in scadenza nel giugno 2026. Come affermato stasera durante Calcio Weekend su Sportitalia, si punta ad arrivare un’intesa sui bonus che il suo agente Alejandro Camano vorrebbe strappare all’Inter. L’obiettivo della società è riuscire a limarli un po’, in modo da arrivare a un accordo.