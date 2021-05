Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, in un articolo a firma di Andrea Ramazzotti, l’Inter sta aspettando che Lautaro Martinez chiarisca le sue idee: cessione o addio al nerazzurro. A prescindere dalle offerte, la volontà dell’argentino orienterà le scelte di mercato

NUBI – Lautaro Martinez via dall’Inter? Ipotesi non contemplata, al momento, ma non da escludere totalmente secondo il “Corriere dello Sport”. L’argentino condivide un agente con Achraf Hakimi, vicino al PSG, e questo potrebbe preoccupare non poco l’ambiente nerazzurro (vedi articolo).

ANCORA INSIEME? – Secondo il “Corriere dello Sport”, tuttavia, Marotta e Ausilio attendono di conoscere con certezza la volontà del calciatore argentino, che potrebbe orientare le mosse di mercato. Nello specifico, l’Inter è pronta a mettere sul piatto un nuovo contratto da 4,5 milioni netti (a salire) più bonus.

AGO DELLA BILANCIA – Ma il nuovo agente di Lautaro Martinez ha già incontrato Real Madrid e Atletico, nei giorni scorsi giorni, e questo aveva dato adito ad alcune indiscrezioni di mercato. L’ago della bilancia, secondo il quotidiano, resta la volontà dell’argentino. Anche perché, teoricamente, in caso di cessione di Hakimi, più qualche altra uscita minore, potrebbe bastare per correggere il bilancio dell’Inter. Il “Corriere” rivela anche che Antonio Conte aveva proposto il nome di Dusan Vlahovic, in caso di addio di Lautaro Martinez, mentre Simone Inzaghi potrebbe chiedere un profilo con altre caratteristiche (stile Joaquín Correa?).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

