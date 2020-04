Lautaro Martinez, rinnovo non prioritario, ma Inter tranquilla – SM

Lautaro Martinez è sempre nel mirino del Barcellona. L’Inter dovrebbe rinnovare il contratto all’attaccante argentino, operazione che è messa in conto ma per il momento non è considerata prioritaria

Secondo “Sport Mediaset XXL” l’Inter ha tutta l’intenzione di confermare Lautaro Martinez per la prossima stagione nonostante l’interesse quasi ossessivo del Barcellona che le sta provando tutte per convincere il numero 10 nerazzurro a cambiare aria. Il rinnovo del contratto per blindare Lautaro Martinez comunque non dovrebbe arrivare a breve, l’attuale contratto con bonus e diritti di immagine vale già 3 milioni di euro per questo non è considerato una priorità. L’ipotesi è comunque allo studio ma l’eventuale firma di arriverà solo dopo la scadenza della clausola di rescissione.