Lautaro Martinez, rinnovo con l’Inter firmato! Scelta fatta sulla clausola

Lautaro Martinez ha firmato il rinnovo di contratto con l’Inter, manca soltanto l’ufficialità. Per il Toro nerazzurro accordo fino al 2026. Sulla clausola si è arrivati ad una decisione

RINNOVO − Lautaro Martinez rinnova il suo contratto con l’Inter fino al prossimo 30 giugno 2026. Dunque altri cinque anni di contratto per il Toro nerazzurro. L’ufficialità arriverà nei prossimi giorni ma il prolungamento sembra ormai cosa fatta. Come riporta anche il giornalista Cesar Luis Merlo, nessuna clausola sul nuovo contratto: «Lautaro Martínez ha già firmato il nuovo contratto con l’Inter e sarà ufficializzato nei prossimi giorni. Si estende fino a giugno 2026 e non prevede alcuna clausola risolutiva».