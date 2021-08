Lautaro Martinez e il rinnovo con l’Inter, resta la clausola? Nuovo incontro – SI

La notizia del pomeriggio è senza dubbio l’incontro fra l’Inter e l’agente di Lautaro Martinez, che ha messo le basi per il rinnovo di contratto (vedi articolo). Sportitalia riporta un altro vertice per chiudere.

NUOVI DETTAGLI – Lautaro Martinez si avvicina al rinnovo di contratto. Sportitalia dà come date per il prolungamento il 2025, con opzione per un ulteriore anno. Possibile anche che ci sia una clausola rescissoria (cifra ancora da definire), così come nell’accordo già esistente. La prossima settimana ci sarà un nuovo incontro fra l’Inter e l’agente del Toro Alejandro Camano, dopo quello avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. È definito quello decisivo, dove si presume che arriverà la tanto attesa fumata bianca.