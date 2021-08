Lautaro Martinez, rinnovo a un passo: decisione sulla clausola – Sky

Continuano i contatti per il rinnovo tra Inter e Lautaro Martinez, che sembra ormai essere veramente a un passo dall’essere siglato (vedi articolo). Secondo quanto riporta Fabrizio Romano di “Sky Sport”, si starebbe lavorando anche per togliere la clausola risolutoria.

NIENTE CLAUSOLA – Inter al lavoro per chiudere il rinnovo contrattuale (con adeguamento dell’ingaggio) di Lautaro Martinez. La trattativa è pronta a essere conclusa e, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, si sta lavorando anche alla clausola risolutoria per il giocatore. Al momento, nel contratto del giocatore, è presente una clausola di 111 milioni valida solo fino a luglio. Nel prossimo contratto la clausola non dovrebbe essere presente del tutto.