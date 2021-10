Lautaro Martinez rinnova, ma l’Inter ne ha nove in scadenza: altri in arrivo?

Lautaro Martinez ha rinnovato oggi, in una delle tante notizie di giornata in casa Inter (vedi articolo). Dopo il Toro c’è da pensare a Barella (vedi articolo), ma pure ai nove in scadenza al 30 giugno 2022.

CHI RESTA? – Col rinnovo di oggi Lautaro Martinez diventa il tesserato dell’Inter col contratto più lungo. Altri cinque anni, superato Denzel Dumfries che era l’unico a scadenza 30 giugno 2025. Il prossimo risulta essere Nicolò Barella, il cui accordo è fino al 2024 ma ancora con lo stipendio di quando venne preso dal Cagliari. In parallelo, però, l’Inter deve iniziare a valutare con quali giocatori all’ultimo anno di contratto dover intavolare la trattativa. Con un nome su tutti.

IN BILICO – Il primo caso è ovviamente Marcelo Brozovic. Il croato è uno di quelli con la maggiore permanenza all’Inter, da gennaio 2015, ma fra poco più di due mesi (senza rinnovo) potrà firmare con un’altra società a parametro zero per la prossima stagione nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo. Motivo per cui si aspettano sviluppi in tempi molto ristretti, come fatto capire in queste settimane da Giuseppe Marotta. A proposito: pure per il CEO Sport dell’Inter è in arrivo l’annuncio del prolungamento (vedi articolo), seguirà Lautaro Martinez.

UN ESERCITO IN SCADENZA – Con Brozovic l’Inter ha altri otto giocatori in scadenza, quasi un’intera squadra. Due i portieri: Alex Cordaz e Samir Handanovic, entrambi da valutare in base a cosa vorrà fare la società fra i pali. Danilo D’Ambrosio, Aleksandar Kolarov e Andrea Ranocchia erano tutti già a scadenza in estate, hanno prolungato per un anno a cifre ridotte rispetto alla passata stagione e anche per loro bisognerà decidere. Quindi Matias Vecino e Arturo Vidal, per i quali al momento non si parla di rinnovo. Infine Ivan Perisic: le ottime prestazioni stagionali gli varranno una permanenza oltre il 30 giugno? Da (almeno) uno di questi nove uscirà, tolto Barella, il nome del prossimo rinnovo dell’Inter dopo Lautaro Martinez.