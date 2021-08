Lautaro Martinez rinnova con l’Inter, vince Marotta: via la clausola! Le cifre – Rai

Lautaro Martinez resterà all’Inter, che con Marotta ha anche strappato una condizione favorevole. Come riportato da “Rai Sport”, il nuovo accordo non prevede la clausola di uscita unilaterale a favore del calciatore

NUOVO CONTRATTO – Accordo trovato, manca solo l’annuncio: Lautaro Martinez rinnoverà con l’Inter il contratto attualmente in scadenza nel 2023! Il nuovo ingaggio dell’attaccante argentino sarà di 5.5 milioni di euro netti annui, che saliranno fino a 6.5 per i prossimi cinque anni. Il nuovo contratto scadrà il 30 giugno 2026. L’operazione, condotta da Beppe Marotta, si è conclusa con piena soddisfazione in casa nerazzurra. Infatti, Marotta ha ottenuto ciò che voleva: togliere la clausola rescissoria, attualmente fissata a 111 milioni (ma solo nella prima metà di luglio, ndr). Questo l’aggiornamento dato da Ciro Venerato – giornalista di “Rai Sport” – sul mercato dell’Inter.