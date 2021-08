Lautaro Martinez, richieste contratto alzate causa Tottenham – Sky

Lautaro Martinez è rimasto il leader dell’attacco dell’Inter dopo la partenza di Romelu Lukaku. Per il giocatore è in programma un incontro per discutere del rinnovo contrattuale (vedi articolo). Secondo Manuele Baiocchini di “Sky Sport”, le richieste riguardo l’ingaggio si sarebbero alzate dopo l’offerta – rifiutata dai nerazzurri – del Tottenham.

RICHIESTE ALZATE – Lautaro Martinez, a breve un nuovo capitolo della telenovela legata al rinnovo di contratto con l’Inter. Secondo Manuele Baiocchini di “Sky Sport”, l’offerta (rifiutata dai nerazzurri) del Tottenham avrebbe mischiato ulteriormente le carte in tavola: «Il Tottenham ha fatto un’offerta di novanta milioni all’Inter per Lautaro Martinez, ma è arrivato dopo il Chelsea che nel mentre aveva fatto l’offerta a Romelu Lukaku e per questo è stata rifiutata. I nerazzurri vorrebbero blindare il nerazzurro, però l’offerta alta del Tottenham ha portato il giocatore a chiedere un contratto adeguato. Vediamo nei prossimi giorni dopo l’incontro in programma».