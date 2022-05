Lautaro Martinez resta? L’Inter ha lista di quattro per un altro sacrificio – CdS

Il Corriere dello Sport oggi in edicola individua in Lautaro Martinez il principale pezzo pregiato dell’Inter come cessione, ma senza darla per certa (vedi articolo). Non dovesse andare via il Toro la società ha una lista di quattro nomi da cui trovare con chi fare cassa.

UNO FUORI – Rispetto a un anno fa l’Inter, al massimo, dovrà cedere un big e non due come era avvenuto con Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Il primo nome è quello di Lautaro Martinez, ma l’addio non sembra così scontato. Anzi: al momento non sono arrivate offerte. Per il Corriere dello Sport, nel caso in cui si decida di trattenere l’argentino, il sacrificato uscirebbe da una lista di quattro: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries o Milan Skriniar. Da uno di questi l’Inter andrebbe a fare una cessione pesante, trattenendo però Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno



