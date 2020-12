Lautaro Martinez, Real Madrid si tira fuori: obiettivo prioritario Ã¨ un altro

Lautaro Martinez, Real Madrid si tira fuori: obiettivo prioritario è un altro

Lautaro Martinez Inter-Fiorentina

Lautaro Martinez è stato accostato al Real Madrid la scorsa estate, ma ora i Blancos avrebbero un altro nome in testa per il proprio attacco

OPERAZIONE – Secondo quanto riportato da El Confidencial, Lautaro Martinez al Real Madrid sarebbe stato conveniente i Blancos, magari grazie all’inserimento di Achraf Hakimi nell’operazione di mercato. Così però non è stato. L’esterno marocchino è comunque arrivato in nerazzurro, anche se non sarebbe stata ancora pagata la prima rata alle Merengues, mentre l’attaccante argentino è rimasto nella squadra meneghina.

OBIETTIVO – Nessun trasferimento per lui, anche per via del rifiuto da parte di Florentino Perez e della sua segreteria tecnica. Questi avrebbero preferito concentrarsi su Kylian Mbappe. Il francese del PSG resterebbe ancora l’obiettivo prioritario per i Galacticos anche per il prossimo mercato estivo e non dunque il centravanti albiceleste.

