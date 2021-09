Lautaro Martinez prossimo a firmare il rinnovo: accordo in definizione con l’Inter

Lautaro Martinez è vicinissimo a legarsi ulteriormente all’Inter. Il classe ’97 argentino e la società nerazzurra hanno ormai trovato l’accordo, che va solo messo nero su bianco

FIRMA VICINA – Oggi in campo, poi – a breve – l’appuntamento si sposterà in sede. Manca ormai poco al rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter, che lavora da tempo per blindare il suo numero 10. L’attaccante argentino prolungherà presto il suo contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2026. Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano su Twitter, l’accordo tra le parti è alle fasi finali e sta per essere concluso. Lautaro Martinez è ormai pronto a porre la sua firma sul nuovo contratto propostogli dall’Inter. Un nuovo accordo che prevede, come noto, un cospicuo aumento dell’ingaggio. Una scelta obbligata e voluta, soprattutto dopo aver rifiutato le proposte di Atletico Madrid e Tottenham nell’ultimo mercato estivo.