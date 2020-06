Lautaro Martinez primo obiettivo Barcellona? Bartomeu nega! Ecco chi è

Lautaro Martinez sembra allontanarsi inesorabilmente dal Barcellona, che non ha la liquidità necessaria per soddisfare le alte richieste dell’Inter. Secondo Francesc Aguilar, giornalista del Mundo Deportivo, il club blaugrana ha sempre considerato Neymar primo obiettivo e non l’argentino. Di seguito le dichiarazioni del giornalista su Twitter

PRIMO OBIETTIVO – Lautaro Martinez si allontana dal Barcellona. Secondo Francesc Aguilar del Mundo Deportivo, non è mai stato lui il primo obiettivo blaugrana: “Il presidente del Barcellona, Bartomeu, è sempre stato più favorevole alla firma di Neymar che a quella di Lautaro Martínez. Crede che Neymar sia il miglior calciatore da prendere, dato che Kylian Mbappé è impossibile. Dentro e fuori dal club (Sandro Rosell). Neymar garantisce una maggiore diffusione del marchio Barça”.

SCOGLIO INGAGGIO – La tesi di Bartomeu prende sempre più piede all’interno del club, anche se ci sono delle evidenti difficoltà: “Il problema di prendere Neymar è il suo alto costo (il doppio di Lautaro) e il suo ingaggio elevato che si scontra con i problemi salariali del club. Il suo arrivo passerebbe attraverso il sacrificio obbligatorio di Antoine Griezmman, l’unico giocatore che piace al PSG ma il francese non ne vuole sapere. Dentro e fuori il club, la tesi di Bartomeu secondo cui Neymar è una scommessa commerciale globale migliore di Lautaro è sempre più supportata. Neymar veicola il marchio Barça in tutto il mondo ed è l’erede naturale di Lionel Messi. Tutto questo senza dimenticare le elezioni del 2021″.