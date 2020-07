Lautaro Martinez, pressione sul Barcellona. In Spagna errore sulla clausola

Lautaro Martinez è dell’Inter e, se non arriverà un’offerta pari alla sua clausola rescissoria (centoundici milioni), dovrebbe rimanere anche la prossima stagione. Non lo accettano da Barcellona, dove continuano a sperare di prenderlo a prezzo di saldo: il quotidiano catalano Sport insiste su un errore.

NON È COSÌ – La prima pagina del quotidiano catalano Sport dimentica i fallimenti dentro e fuori dal campo del Barcellona nelle ultime settimane, passando al mercato. “Lautaro Martinez: dieci giorni prima che scada la clausola. Pressione per il Barcellona”. Peccato che, come ribadito da Giuseppe Marotta neanche un mese fa, la clausola scade fra tre giorni, non dieci (vedi articolo).