Lautaro Martinez (e Pjanic), il Barcellona offre all’Inter cinque giocatori

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez al Barcellona: non poteva mancare il classico aggiornamento della stampa catalana. Al solito è Mundo Deportivo a spingere affinché l’attaccante argentino lasci l’Inter per la Spagna, con una prima pagina in cui propone cinque giocatori in lizza. Anche con la Juventus per arrivare a Pjanic.

IL BARATTO – Gli scenari di (fanta?)mercato campeggiano nella prima pagina del Mundo Deportivo: “Lautaro Martinez e Miralem Pjanic, settimana calda. Con l’OK di entrambi in mano, il Barcellona accelera le trattative con Inter e Juventus. Nélson Semedo, Rafinha, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti o Arturo Vidal sono chiavi per chiudere le operazioni. Il club pensa a Sergiño Dest (Ajax) come rinforzo per il futuro a lungo termine. Mattia De Sciglio, un ricambio che piace se Semedo cambia maglia”.