Lautaro Martinez, piano Atletico Madrid rimandato? I motivi

Si starebbe allontanando il pericolo Atletico Madrid in casa Inter per l’attaccante argentino Lautaro Martinez: i motivi.

PIANO – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il grande desiderio dell’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, oltre Antoine Griezmann è Lautaro Martinez. Tuttavia questa operazione di calciomercato non è affatto facile. Innanzitutto perché i Colchoneros dovrebbero vendere un giocatore importante della rosa prima di soddisfare le richieste dell’Inter che chiede almeno 60 milioni di euro (in realtà le cifre dovrebbero essere ben superiori, ndr).

AFFARE – Inoltre quest’ultima non avrebbe più bisogno di vendere dopo la cessione di Achraf Hakimi al PSG. Stando così le cose, sembra che l’eventuale affare debba essere rimandato fino alla prossima estate. Allora il club rojiblanco farebbe di tutto per mettere le mani sul Toro, a meno che qualche società nel frattempo non li anticipi.

Fonte: MundoDeportivo.com