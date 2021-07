Lautaro Martinez, permanenza ancora in bilico? Inter a oggi ‘tranquilla’ – Sky

Lautaro Martinez è uno dei giocatori ancora in vacanza, dopo aver vinto la Copa América con l’Argentina. Secondo Sky Sport c’è ancora un minimo rischio che l’Inter possa perdere anche lui, dopo Hakimi.

PERICOLO MINIMO – L’Inter attende Lautaro Martinez più o meno fra una settimana, quando finirà le vacanze dopo il trionfo in Copa América. Il Toro è pronto a ritrovare Romelu Lukaku, di nuovo in Italia da stasera (vedi articolo). Secondo Sky Sport, però, non è ancora da escludere al 100% una sua cessione. Tuttavia, al momento, non ci sono offerte per lui ma soltanto voci, in particolare quelle sull’Atlético Madrid. Per il giornalista Marco Demicheli dovesse arrivare una proposta di un certo livello la società valuterebbe l’offerta, col rischio di un altro sacrificio dopo Achraf Hakimi. Ma è difficile che Lautaro Martinez lasci l’Inter in questa sessione di mercato.