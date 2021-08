Lautaro Martinez, per l’Inter rinnovo è priorità. Prima di fine mercato? – Sky

Mentre si chiude per Joaquin Correa (vedi video), in casa Inter si continua anche a discutere del rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Secondo Luca Marchetti di “Sky Sport” la questione è una priorità per i nerazzurri, tanto che potrebbe arrivare un incontro decisivo già prima della fine del mercato.

PRIORITÀ RINNOVO – Il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez è una priorità per l’Inter, che vuole blindare l’attaccante argentino. Come riporta Luca Marchetti di “Sky Sport”, prima della fine del mercato potrebbero già esserci degli sviluppi: «L’intenzione dell’Inter, come detto, è quella di rinnovare. Sono previsti incontri anche entro la fine del mercato. Il suo rinnovo è la priorità dei nerazzurri, ancora di più dopo la cessione di Romelu Lukaku. È giusto che si voglia adeguare il contratto dell’argentino, ma questo non significa che la firma arriverà velocemente. Bisogna capire anche le intenzioni del giocatore nei confronti della società».