Lautaro Martinez, ostacolo Messi? Indiscrezione dalla Spagna

Il nome di Lautaro Martinez potrebbe essere a breve cancellato dal taccuino del Barcellona. Secondo la testata spagnola El Desmarque, l’attaccante argentino dell’Inter non è più nelle grazie di Lionel Messi. Ecco il motivo, secondo l’indiscrezione che proviene dalla Spagna.

MINACCIA ALL’AMICIZIA – L’eventuale arrivo di Lautaro Martinez non sarebbe più ben visto in casa Barcellona. Secondo l’indiscrezione veicolata da El Desmarque, Lionel Messi si sarebbe speso in prima persona con la dirigenza catalana per bloccare ogni eventuale trattativa. Il motivo? El Toro è visto come una minaccia alla titolarità di Luis Suarez, compagno e amico della Pulce da sei stagioni. Nonostante Messi e Lautaro Martinez abbiano sviluppato un buon feeling in nazionale, il Pallone d’Oro non lo vedrebbe come sostituto ideale del Conejo.

NULLA DI NUOVO – Sempre secondo la testata spagnola già citata, l’agente di Lautaro Martinez è perfettamente a conoscenza dell’ostracismo di Messi: per questo motivo, non forzerà la trattativa in nessun modo. In fondo, il suo assistito sta molto bene a Milano con la maglia dell’Inter, come ribadito nelle ultime dichiarazioni. Attualmente il numero 10 nerazzurro è “protetto” da una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Sono tuttavia iniziate le trattative per il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2023): gli obiettivi dell’entourage dell’argentino sono un adeguamento economico, con innalzamento (se non addirittura rimozione) della clausola.

Fonte: Xavi Pérez – ElDesmarque.com